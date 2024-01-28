Volkswagen показал обновлённый «заряженный» хэтчбек Golf R

В самом начале 2024 года Volkswagen представил рестайлинговый вариант своего бестселлера Golf. Хэтчбек и универсал, текущее поколение которых станет последним с двигателями внутреннего сгорания, стали «умнее» за счёт нового оборудования и обзавелись более мощными моторами.