Volkswagen показал обновлённый «заряженный» хэтчбек Golf R

В самом начале 2024 года Volkswagen представил рестайлинговый вариант своего бестселлера Golf. Хэтчбек и универсал, текущее поколение которых станет последним с двигателями внутреннего сгорания, стали «умнее» за счёт нового оборудования и обзавелись более мощными моторами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии