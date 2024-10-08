Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Почему резко выросли акции Pfizer

Акции Pfizer подскочили на 3,1% к 11:20 утра по восточному времени в понедельник, 7 октября, в ответ на опубликованную в выходные статью в Wall Street Journal, в которой сообщалось об инвестициях активиста Starboard Value в компанию на сумму 1 млрд долларов.

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