Бабье лето может вернуться в Москву в сентябре – Гидрометцентр

Во второй половине сентября в столице ожидается повышение температуры, что может привести к возвращению бабьего лета, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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