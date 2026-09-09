День Краснодарского края 13 сентября: программа и основные мероприятия

В мэрии Краснодара сообщили о мероприятиях, которые запланированы к памятной дате. В Историческом парке «Россия – моя история» запланирована большая программа, в которую вошли мастер-классы, викторины, костюмированные экскурсии, интерактивные лекции, творческие концерты, интеллектуальные игры, флешмоб «Дерево Дружбы» и не только – все начнется еще 11 числа.
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