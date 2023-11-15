"АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МАФИЯ" ЕДЕТ В ЗОНУ СВО: ОБЛАВЫ НА МИГРАНТОВ В РОССИИ СТАНОВЯТСЯ ПРАКТИКОЙ

Там на передовой очень нужна раб сила которая бы обеспечивала логистику. У нас этого МО либо не понимает либо не хочет понимать. Пусть занимаются как в Москве доставкой.

Чиновники совсем с ума посходили. Делают все, чтобы только не отправлять мигрантов назад. А оружие им в руки давать!? Где вобще здравый смысл? Даже если только на черные работы, все равно - оружие-то рядом!

Александр Симаков

Речь идёт о мигрантах, которые уже стали гражданами России - их отправить назад невозможно. А вот отказ от службы в рядах ВС и от участия в СВО - законный повод для лишения гражданства и выдворения из страны. И я думаю, что после получения повесток эти "граждане" сами побегут из России, что автоматически повлечет за собой лишение гражданства. Так что вы совершенно напрасно обвиняете чиновников, не разобравшись в сути вопроса.