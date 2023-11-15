Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МАФИЯ" ЕДЕТ В ЗОНУ СВО: ОБЛАВЫ НА МИГРАНТОВ В РОССИИ СТАНОВЯТСЯ ПРАКТИКОЙ

"АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МАФИЯ" ЕДЕТ В ЗОНУ СВО: ОБЛАВЫ НА МИГРАНТОВ В РОССИИ СТАНОВЯТСЯ ПРАКТИКОЙ

С недавнего времени мигранты едут в призывные пункты целыми автобусами. Привыкшие к вольготному пребыванию в России и обнаглевшие до сколачивания этнических банд инородцы, кажется, не могут поверить в новые реалии: им придётся служить наравне с коренными жителями.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Там на передовой очень нужна раб сила которая бы обеспечивала логистику. У нас этого МО либо не понимает либо не хочет понимать. Пусть занимаются как в Москве доставкой.
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9 час.
валерия
Чиновники совсем с ума посходили. Делают все, чтобы только не отправлять мигрантов назад. А оружие им в руки давать!? Где вобще здравый смысл? Даже если только на черные работы, все равно - оружие-то рядом!
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6 час.
Александр Симаков
Речь идёт о мигрантах, которые уже стали гражданами России - их отправить назад невозможно. А вот отказ от службы в рядах ВС и от участия в СВО - законный повод для лишения гражданства и выдворения из страны. И я думаю, что после получения повесток эти &quot;граждане&quot; сами побегут из России, что автоматически повлечет за собой лишение гражданства.  Так что вы совершенно напрасно обвиняете чиновников, не разобравшись в сути вопроса.
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6 час.

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