Баклажаны с болгарским перцем в маринаде. Деликатес из баночки

Баклажаны с болгарским перцем в маринаде — очень вкусное блюдо, которое можно кушать каждый день. Баклажаны с болгарским перцем в маринаде: ингредиенты Сладкий болгарский перец — 1,5 кг.
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