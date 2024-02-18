Никита Кологривый из "Слово Пацана" сыграет Жириновского

Российский актер Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в фильме об основателе ЛДПР. Слухи об этом ходили уже давно, вчера популярный актер из сериала "Слово пацана" подтвердил их лично на встрече с Леонидом Слуцким.
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