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Никита Кологривый из "Слово Пацана" сыграет Жириновского

Никита Кологривый из "Слово Пацана" сыграет Жириновского

Российский актер Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в фильме об основателе ЛДПР. Слухи об этом ходили уже давно, вчера популярный актер из сериала "Слово пацана" подтвердил их лично на встрече с Леонидом Слуцким.

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