Прямой эфир Главы Кошехабльского района

Центр управления регионом Республики Адыгея провел прямой эфир с Зауром Хамирзовым. Онлайн-встреча предоставила возможность жителям обсудить с главой района важные вопросы социально-экономического развития муниципалитета.
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