Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Сычев об учебе на тренера: «Много троллят Мостового. По поводу, например, работы в PowerPoint, составлении конспектов. Это ему тяжело дается»

Сычев об учебе на тренера: «Много троллят Мостового. По поводу, например, работы в PowerPoint, составлении конспектов. Это ему тяжело дается»

— Как началось ваше обучение на тренерскую лицензию? — Очень интересно все, объемно. Много информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх