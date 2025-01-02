Постпред Израиля в ООН: разоблачены сотни сотрудников БАПОР, работавших на ХАМАС

За последний год Израиль разоблачил сотни сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которые сотрудничали с ХАМАС, сообщили в Fox News со ссылкой на постпреда Израиля в ООН.
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