Нанесён удар по заводу Kromberg & Schubert в Житомире (ВИДЕО)

Армия России нанесла удар по заводу Kromberg & Schubert в Житомире. Предприятие производит электрические кабельные системы для украинского автопрома.
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