Красочная книга по Elden Ring выйдет в России этой осенью Самая амбициозная роле...

Красочная книга по Elden Ring выйдет в России этой осеньюСамая амбициозная ролевая игра в истории видеоигр удостоилась самой экстравагантной оценки в виде книги, написанной экспертом по истории Elden Ring Джеффом «SmoughTown» Трускоттом.
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