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Царьград

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После расправы едва не случился самосуд: Турок убил Елену и ранил сына - детали громкого дела

После расправы едва не случился самосуд: Турок убил Елену и ранил сына - детали громкого дела

После убийства директора спортивной школы в Казани – Елены, а также нападения на её сына, едва не случился самосуд.

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