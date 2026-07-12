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Овечкин купил новую квартиру за 2,1 млн долларов в доме во Флориде, где затопило его старое жилье (Life)

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Life, Александр Овечкин купил новую квартиру в кондоминиуме во Флориде, где в 2019 году его жилье затопил сосед.

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