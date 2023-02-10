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Бобровский – 2-я звезда матча с «Сан-Хосе»: 33 сэйва из 34, 350-я победа в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 34 в матче с «Сан-Хосе» (4:1) и был признан второй звездой.

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