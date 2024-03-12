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Празднование Наурыза в Карагандинской области продлится 10 дней

Празднование Наурыза в Карагандинской области продлится 10 дней

В Карагандинской области празднование Наурыза начнётся 14 марта и продлится до 23-го. Будут организованы экоакции, марафон добра, мастер-классы, фестиваль национальной одежды, сельскохозяйственная ярмарка, а также массовые народные гулянья, концерты и театрализованные представления.

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