Празднование Наурыза в Карагандинской области продлится 10 дней

В Карагандинской области празднование Наурыза начнётся 14 марта и продлится до 23-го. Будут организованы экоакции, марафон добра, мастер-классы, фестиваль национальной одежды, сельскохозяйственная ярмарка, а также массовые народные гулянья, концерты и театрализованные представления.