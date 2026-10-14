"Во глубине сибирских руд". Русское серебро

Истории об открытии месторождений драгоценных металлов и камней часто бывают связаны с приключениями и важными историческими событиями.
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