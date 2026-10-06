Свыше 1,5 тыс. тонн гумпомощи направили в зону СВО активисты столицы

Общественные советники Москвы с начала специальной военной операции (СВО) передали бойцам на передовой и мирным жителям приграничных регионов свыше 1,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.
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