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В Самаре для семей мобилизованных организовали единый консультационный день

В Самаре для семей мобилизованных организовали единый консультационный день

Так, в Самаре 15 октября в доме культуры “Заря” глава города Елена Лапушкина, военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин провели консультацию для семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации в ряды вооруженных сил России.

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