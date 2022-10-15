В Самаре для семей мобилизованных организовали единый консультационный день

Так, в Самаре 15 октября в доме культуры “Заря” глава города Елена Лапушкина, военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин провели консультацию для семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации в ряды вооруженных сил России.
Так, в Самаре 15 октября в доме культуры “Заря” глава города Елена Лапушкина, военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин провели консультацию для семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации в ряды вооруженных сил России.
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