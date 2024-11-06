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Хавертц разбил голову в столкновении с защитником «Интера» Биссеком. Ироку «Арсенала» кровь залила лицо

Хавертц разбил голову в столкновении с защитником «Интера» Биссеком. Ироку «Арсенала» кровь залила лицо

«Арсенал» на выезде уступил «Интеру» (0:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Уже в добавленное ко второму тайму время футболист «Арсенала» и сборной Германии столкнулся в воздухе с защитником миланцев Янном Биссеком.

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