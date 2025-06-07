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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Возвращение Кайла Крейна: Dying Light: The Beast выйдет 22 августа — новый трейлер

Возвращение Кайла Крейна: Dying Light: The Beast выйдет 22 августа — новый трейлер

Возвращение Кайла Крейна: Dying Light: The Beast выйдет 22 августа — новый трейлерНовый трейлер демонстрирует ключевую особенность — благодаря изменённой ДНК Крейн может использовать звериную ярость в бою, превращаясь в смертоносную силу на поле боя.

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