Возвращение Кайла Крейна: Dying Light: The Beast выйдет 22 августа — новый трейлер

Возвращение Кайла Крейна: Dying Light: The Beast выйдет 22 августа — новый трейлерНовый трейлер демонстрирует ключевую особенность — благодаря изменённой ДНК Крейн может использовать звериную ярость в бою, превращаясь в смертоносную силу на поле боя.
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