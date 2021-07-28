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Совет директоров «Динамо» сегодня может вернуть Сафронова на руководящий пост в клубе

Совет директоров московского «Динамо» на сегодняшнем заседании может принять решение об уходе Евгения Кровопускова с поста генерального директора и возвращении на руководящий пост в клубе Андрея Сафронова.

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