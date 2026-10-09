We’ve Always Copied Nature. Now We Can Search It.

Humans have looked to the natural world for technological inspiration for millennia. AI and rapidly improving biotechnology are giving us new ways to explore four billion years of evolutionary experiments.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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