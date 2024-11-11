Отставной офицер ВС США Дэвис: для ВСУ наступают самые тяжелые 70 дней

Ближайшие 70 дней будут самыми тяжелыми для украинских войск в психологическом плане на фоне скорого официального утверждения итогов президентских выборов в Соединенных Штатах, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
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