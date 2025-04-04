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Глава РФПИ Дмитриев рассказал о встречах в США с сенаторами Грэмом* и Маллином

Глава РФПИ Дмитриев рассказал о встречах в США с сенаторами Грэмом* и Маллином

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), рассказал об итогах его поездки в Соединенные Штаты Америки.

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