Великобритания намерена ускорить передачу Украине лёгких многоцелевых ракет LMM. На этот шаг направят 10 млн фунтов стерлингов из нового пакета военной помощи общим объёмом 45 млн фунтов.
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