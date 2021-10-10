Мировое обозрение

60 подписчиков

Аналитик Чижевский: владельцем Северного потока — 2 может стать конгломерат компаний ЕС

Аналитик Чижевский: владельцем Северного потока — 2 может стать конгломерат компаний ЕС

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами "Северного потока — 2" могут стать европейские партнеры трубопровода, заявил в беседе с "Польским радио" аналитик Даниэль Чижевский.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх