СК: в Калаче-на-Дону Волгоградской области пожар унес жизни трех человек

Пожар произошел в Калаче-на-Дону в частном доме, где проживала семья из шести человек. Женщина и двое детей погибли из-за отравления угарным газом, сообщила пресс-служба СК России по Волгоградской области.
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