Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ШКИПЕР
    Все эти певуны ,типа тимоти и манижи пыль на дороге. А вот с таджиками и их диаспорой надо решать ,причём жёстко . Ди..."ТАДЖИКИ НЕ ВИНОВ...
  • radiofree RF
    Гнать из России манишь,тимоти и всякую другую шваль,поддерживающих террористов."ТАДЖИКИ НЕ ВИНОВ...
  • Александр Александров
    Ну что? Дошло наконец, что это такое - российское чиновничество? Это именно эта "прослойка" государства создала услов..."ТАДЖИКИ НЕ ВИНОВ...

"Падение такого мамонта в пропасть официального иноагентства, со всеми последствиями, - шаг заметный"

"Падение такого мамонта в пропасть официального иноагентства, со всеми последствиями, - шаг заметный"

Переформатирование элит идет сверху донизу, обратно и во все стороны.  Если это правда - что Аллу Пугачёву признают иноагентом, то падет один из самых значимых "бастионов" отечественной либерально-компрадорской прослойки, продолжающей влиять на кое-какие умы.

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Елена ДанильченкоБушуева
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