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Заряжать машину придется в разы реже? Ученые создали новый катализатор, который может ускорить развитие литий-кислородных батарей

Заряжать машину придется в разы реже? Ученые создали новый катализатор, который может ускорить развитие литий-кислородных батарей

Исследователи нашли замену платинеЯпонские исследователи из Технологического института Сибаура сообщили о разработке нового катализатора, который не содержит платины, но по эффективности способен конкурировать с материалами на основе драгоценных металлов.

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