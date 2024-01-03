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3 совета о том, какое наследство стоит оставлять своим детям

3 совета о том, какое наследство стоит оставлять своим детям

На самом деле, это не такой простой вопрос. Детей иногда бывает много, следовательно, и наследников много.

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Комментарии
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Н
Наталья
Полностью поддерживаю совет № 3, не согласна с советом №1, наше поколение добились всего сами, вот и надо поровну делить между детьми или внуками, лишнего ничего ни у кого нет. Не надо никого выделять из наследников первой очереди и всё это оговорить заранее с ними.
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