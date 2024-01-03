3 совета о том, какое наследство стоит оставлять своим детям

Н

Наталья

Полностью поддерживаю совет № 3, не согласна с советом №1, наше поколение добились всего сами, вот и надо поровну делить между детьми или внуками, лишнего ничего ни у кого нет. Не надо никого выделять из наследников первой очереди и всё это оговорить заранее с ними.