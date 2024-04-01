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Уничтожен «лучший» разведчик Зеленского лейтенант Гизимчук

Уничтожен «лучший» разведчик Зеленского лейтенант Гизимчук

Украинский военнослужащий Владимир Гизимчук, которого называли «лучшим» полевым разведчиком Зеленского, ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции, об этом рассказал военкор Руслан Татаринов.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
В аду опять прибыло одиозных нацистов! Их там давно с нетерпением ждали: котлы кипят, сковородки шкворчат... А на Земле стало чище и светлее.
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