Уничтожен «лучший» разведчик Зеленского лейтенант Гизимчук

Украинский военнослужащий Владимир Гизимчук, которого называли «лучшим» полевым разведчиком Зеленского, ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции, об этом рассказал военкор Руслан Татаринов.
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