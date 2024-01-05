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Дженсен Хуанг из NVIDIA стал лучшим генеральным директором 2023 года по версии The ...

Дженсен Хуанг из NVIDIA стал лучшим генеральным директором 2023 года по версии The ...

Дженсен Хуанг из NVIDIA стал лучшим генеральным директором 2023 года по версии The EconomistДля компании NVIDIA прошлый год был весьма удачным периодом, что выражается хотя бы в троекратном росте котировок акций этого разработчика ускорителей для систем искусственного интеллекта.

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