Дженсен Хуанг из NVIDIA стал лучшим генеральным директором 2023 года по версии The EconomistДля компании NVIDIA прошлый год был весьма удачным периодом, что выражается хотя бы в троекратном росте котировок акций этого разработчика ускорителей для систем искусственного интеллекта.