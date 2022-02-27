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Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Денисов, Коростелев, Осипов, Митрошин выступят в коньковом спринте

27 февраля на чемпионате мира среди юниоров (U20) в норвежской Лигне пройдет мужской спринт. Лыжные гонки Чемпионат мира среди юниоров и молодежи Лигна, Норвегия Спринт, свободный стиль Мужчины Начало прологов – в 12:00, финалов – в 14:00 по московскому времени, трансляция – в 14:00 на ТК Матч! Арена Российские участники: Никита Денисов, Савелий Коростелев, Александр Осипов, Егор Митрошин.

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