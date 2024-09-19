GM и Hyundai собираются «дружить» против китайцев

General Motors и Hyundai Motor до конца года могут объявить о стратегическом партнерстве. Эксперты предполагают, что сотрудничество двух компаний сосредоточится на цепочках поставок и программном обеспечении, а не на новых моделях.
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