Франция удивляет: Левые побеждают, Макрон и Ле Пен в шоке

По первым результатам экзитполлов во Франции - реализуется третий сценарий, а именно три больших блока в парламенте - ситуация, с которой французы исторически не могут справиться (а вот для немцев, наоборот, очень знакомая).
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