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Скаут: «Майами» будет готов включить Адебайо в сделку по Дюрэнту»

По словам одного из скаутов НБА, «Майами» будет готов включить центрового Бэма Адебайо в возможную сделку по приобретению Кевина Дюрэнта («Бруклин»).

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