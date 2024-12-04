Александр Бастрыкин затребовал доклад об отсутствии электроэнергии в деревне под Смоленском

В течение 10 дней в домах Станино нарушен температурный режим Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации об отсутствии электроснабжения в смоленской деревне Станино.
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