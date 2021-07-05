Дочь ложится в больницу и просит забрать ребенка: зять один не справится

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяДочь ложится в больницу и просит забрать ребенка: зять один не справится– Дочь позвонила, говорит, с четверга кладут ее на дородовое! – рассказывает шестидесятилетняя Мария Денисовна.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaЕсли муж так себя ведёт, то зачем она решила рожать третьего?Natali КлимоваРожать надо СЕБЕ, а не родителям. На что дочь рассчитывала ? Что все от счастья плакать будут и просить понянчить ?AllaРади спокойствия дочери и комфорта малышки я бы забрала внучку себе, но вот непонятно, зачем взрослая женщина рожает третьего ребёнка, если её муж не любит детей...МТМарина ТомашевскаяМало того, он не хотел второго своего ребёнка, зачем надо рожать, тем более двухлетняя девочка с большими проблемами. Дочь - взрослый человек, женщина, поступает крайней неблагоразумно. Как бы ей с тремя детьми одной не остаться!Людмила СпицынаОна конечно дура, что решила третьего родить, без согласия на то мужа. Но мне трудно поверить, что взрослый мужик не может с двухлетним ребёнком справиться! Вот в то что не хочет, в это верю.Vladimir LioubimcevНе хочет - и черть с ним! Дед тоже не хочет внучку, никто ее не хочет. А что делать? Дочери в стационар нужно ложиться, пусть не идет? Скажу только, что мне жаль женщин в этой семье!! С мужиками им точно не повезло. Говнюки!Виктор Белогорцевкакой идиот придумал, что мужское дело только чинить, прибивать по моему пусть он не сможет лампочку заменить, криво повесит полку, но с детьми он обязан уметь делать все, а мамаша обязана учить детей обслуживать себя самостоятельно, чтобы папаше не пришлось например подмывать пятилетнюю дочьVladimir LioubimcevКонечно, мать права: дочь нужно выручать, чтобы она в больнице была спокойна за детей, что все будет нормально. У нее и так стрессовая ситуация, а кто ее пожалеет, если не родители?... . А бунтующему деду - позоряка! Накостылять ему по шеяке.ЛЛианаДед вообще-то прав. Почему они должны сидеть с двумя детьми, если отец дома, а не на вахте? Ладно первую дочь папашка не любит, не его, а вторая-то его кровь, вот и пусть хоть раз с ней сам побудет. В помощи они не отказывают, но своих детей они вырастили. Имеют право вообще сказать, чтобы сами справлялись. А маманя тоже без головы, рожать третьего, если и первые двое папе не нужны... Родители не молодеют, мужу дети не нужны и не интересны, значит должна на себя рассчитывать в первую очередь.людмила голдабинаДома ни все в порядке. Муж не хочет. Жена стоит на своем. На стариков хотят все взвалить и в том числе и вину. Но судя по статье ничего хорошего не будет. Со временем все будет только осложняться.bakhstarmailru БахтинаЕсть отец, пусть и посидит с ребенком, не инвалид же. Отговорки - не умеет. Начинай и научишься, может несколько дней и показать как с ребенком обращаться, а дальше сам, сам, сам….) Тем более вернется супруга с малышом, ей нужна будет его помощь с детьми. А вообще пора как на западе, у разведенных родителей дети живут 2 недели с мамой, две недели с папой, и все умеют обращаться с детьми. Родителям сказать спасибо за старшую внучку и хватит напрягать старшее поколение, привлекайте мужей к семейным вопросам, а не родителей…Комментировать
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