Российские эксперты изучают западные крылатые ракеты Storm Shadow

В ходе изучения крылатых ракет Western Storm Shadow, поступивших в распоряжение российских специалистов, были выявлены особенности их эксплуатации и определены различия между модификациями этих боеприпасов.
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