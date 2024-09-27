Политика как он...
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Политика как она есть

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Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине

Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине

Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Atlantic Council в Вашингтоне выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это «попыткой запугать» Украину и НАТО, чтобы ослабить их поддержку Киева.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Пора бы и инфаркту случиться,раз так обеспокоен
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17 час.
В К
Прибздел ублюдок фашистский!
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17 час.
Александр Бабин
А что с вами делать-если вы нормального человеческого языка не понимаете
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17 час.

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