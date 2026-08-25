Лукашенко вручил Мантурову орден Дружбы народов и пошутил про аванс

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 августа вручил орден Дружбы народов первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову во Дворце Независимости в Минске, куда российский чиновник прибыл на встречу.
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