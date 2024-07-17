Весь в мать: ученые выяснили, от какого родителя ребенку передается интеллект

Американские ученые рассказали, от кого из родителей ребенок наследует ген интеллекта. Результаты были получены на основе более чем 10 тысяч анкет, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал Psychology Spot.
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