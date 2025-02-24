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Эрдоган и Лавров обсудят Украину и Ближний Восток на встрече в Анкаре

Эрдоган и Лавров обсудят Украину и Ближний Восток на встрече в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анкаре. Центральной темой переговоров станут ситуация в Украине и на Ближнем Востоке.

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