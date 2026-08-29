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Царьград

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Коц: Киев третьи сутки не вылезает из подвалов из-за массированных ударов

Коц: Киев третьи сутки не вылезает из подвалов из-за массированных ударов

Киев и область подвергаются массированным ударам третьи сутки подряд. Поражены склады боеприпасов, логистические центры и топливные терминалы.

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