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ИА Регнум

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Число погибших в результате оползня в Непале выросло до 919

Число погибших в результате оползня в Непале выросло до 919

Общее число жертв разрушительных наводнения и оползня, обрушившихся на Непал и Тибетский автономный район Китая, достигло 919.

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