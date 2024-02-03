Здорово сказано!

Георгий Корнев

Это кто там встаёт стеной против НАТО, милохин, погоняло моргенштерн, россияна?!!! А простые парни стеной стояли против НАТО и в Афганистане. А насчёт того что в СССР всё скрывали, а сейчас правительство правду матку с плеча рубит, даю стенограмму (не совсем точную, но правильно передающую мысль автора. Лень самому стенографировать, нашёл в сети, но есть и видео) одного из бывших министров. «Вы знаете, – продолжал ..., – много тысячелетий эта проблема была ключевой в общественных дискуссиях. И мы знаем, сколько мудрых голов думало на эту тему. В свое время так зародился буддизм: наследник одной из богатейших фамилий в Индии пошел в народ и ужаснулся, как плохо живет народ. И он пытался помочь народу, и он пытался найти ответ, в чем корень несчастья, как сделать народ более счастливым. Он не нашел ответа, и в результате родился буддизм. Ключевая идеология, которую он заложил, – это отказ от желания... Люди хотят быть счастливыми, хотят реализовывать свои устремления, а способа реализовать все желания не существует. Экономический способ производства, о котором мечтал Маркс, еще не реализовался, поэтому нужно работать. И не факт, что каждый получит эту работу, и не факт, что каждый получит желаемую заработную плату, не факт, что будет удовлетворен. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы на управляем?» «Великий министр юстиции Китая Конфуций, – продолжал ..., – начинал как великий демократ, а кончил как человек, который придумал великую теорию конфуцианства, которая создала страты в обществе. А великие мыслители, такие как Лао-Цзы, придумали свои теории, зашифровывая их, боясь донести до простого народа. Потому что они понимали, что как только все люди поймут основу своего «я», самоидентифицируются, управлять, т. е. манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда имеют знания. В иудейской культуре каббала, которая давала науку жизни, 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любой массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, получать не препарированную информацию из обученных правительством аналитиков, политологов и огромной машины, которая спущена на головы?.. И мне от ваших рассуждений становится, честно, страшновато. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите».