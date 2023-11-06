В Унгенах примара выберут во втором туре

Жители муниципия Унгены не смогли избрать своего примара в первом туре местных выборов. Таким образом, финальная битва за должность примара Унген между кандидатом от ПДС Терновским Дионисием, набравшим 30,57% от общего числа голосов, и независимым кандидатом Врабие Виталием, набравшим 25,52%.