Вопиющий случай произошёл в Азовском районе Ростовской области. На горячую линию Инфоценра СК России позвонила женщина, бывшая супруга пропавшего без вести участника Специальной военной операции.
Мигрант выгнал 14-летнюю девочку из дома: Следком проверит обидчика дочери воина, пропавшего в зоне Спецоперации
Комментарии
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vladimir vedenkin
Где закон, приравнивающий ОСУЗЩЕСТВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ, КРЫШЕВАНИЕ незаконной миграции, русофобских выступлений мигрантов, нападений на российских детей, насильственную депортацию русских желающих получить российское гражданство, участников СВО и других воен-ных действий любой национальности на стороне РФ, государственной измене!!! Действия диаспор по оказанию давления на полицию, следственные органы, суды, другие силовые структуры, органы власти приравнять к подрывным действиям с соответствующими статьями законодательства. В даль-нейшем в целях исключения появления несанкционированных ветвей власти (элементов власти), па-раллельных законной, диаспоры ликвидировать. Нападения на участников СВО приравнять терро-ризму с отменой моратория на смертную казнь.
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