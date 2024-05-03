ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наиль Бакиров
    Всё говно в России из  мАсквы , там слишком большой уровень высокомерия по отношению к остальным жителям страны . Не ...Что ожидает Россию
  • Александр Шентябин
    Казалось бы ну сболтнул "эксперт" после излишнего возлияния. С кем не бывает! Но нет, это попытка прощупать почву для...Что ожидает Россию
  • Рамиль Странник
    гнать их всехЮристы Таджикиста...

Мигрант выгнал 14-летнюю девочку из дома: Следком проверит обидчика дочери воина, пропавшего в зоне Спецоперации

Мигрант выгнал 14-летнюю девочку из дома: Следком проверит обидчика дочери воина, пропавшего в зоне Спецоперации

Вопиющий случай произошёл в Азовском районе Ростовской области. На горячую линию Инфоценра СК России позвонила женщина, бывшая супруга пропавшего без вести участника Специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vladimir vedenkin
Где закон, приравнивающий ОСУЗЩЕСТВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ, КРЫШЕВАНИЕ незаконной миграции, русофобских выступлений мигрантов, нападений на российских детей, насильственную депортацию русских желающих получить российское гражданство, участников СВО и других воен-ных действий любой национальности на стороне РФ, государственной измене!!! Действия диаспор по оказанию давления на полицию, следственные органы, суды, другие силовые структуры, органы власти приравнять к подрывным действиям с соответствующими статьями законодательства. В даль-нейшем в целях исключения появления несанкционированных ветвей власти (элементов власти), па-раллельных законной, диаспоры ликвидировать. Нападения на участников СВО приравнять терро-ризму с отменой моратория на смертную казнь.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх