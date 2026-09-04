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Трамп заявил, что пока не думал о приглашении Путина на саммит G20

Трамп заявил, что пока не думал о приглашении Путина на саммит G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос о направлении приглашения Владимиру Путину на саммит G20.

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